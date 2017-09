ALEPE aponta nova tentativa de esvaziamento da Hemobrás

A iniciativa do Ministério da Saúde de licitar uma compra de hemoderivados sem a participação da Hemobrás foi criticada pelo deputado Augusto César (PTB), no Pequeno Expediente desta segunda (25). Segundo o parlamentar, o órgão realizou, na última quinta (21), uma audiência pública para discutir a proposta de aquisição de 300 milhões de unidades internacionais do Fator VIII recombinante, concentrado produzido por meio de engenharia genética para tratamento de pacientes hemofílicos.

“São totalmente inconcebíveis as manobras que têm sido feitas para acabar com a Hemobrás. Não podemos aceitar isso de forma passiva”, ressaltou o parlamentar, que já foi presidente interino e diretor de Assuntos Estratégicos da empresa.

Segundo o petebista, a compra significa o descumprimento da parceria da estatal com a empresa irlandesa Shire, que prevê exclusividade no fornecimento do Fator VIII até 2022, quando seria concluída a transferência da tecnologia da produção do medicamento para a Hemobrás. O processo prevê investimentos de US$ 250 milhões na fábrica de Pernambuco.

“Se essa licitação for efetivada, a Hemobrás perderá sua principal fonte de receita e não terá como se firmar”, avaliou o deputado. “Não há estrutura no Brasil para termos duas fábricas de Fator VIII”, afirmou. Augusto César cobrou, ainda, um posicionamento do Governo Estadual sobre a questão. “O governador Paulo Câmara não irá fazer nada? Todos os pernambucanos precisam se unir para não deixar que mais de R$ 1 bilhão investido nessa fábrica seja jogado no lixo”, declarou.