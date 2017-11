Alunos de Paudalho entregam carta aberta à sociedade em encerramento de Projeto

Durante todo o ano letivo, estudantes da Escola Estadual João Cavalcanti Petribu e do Colégio Municipal Tancredo Neves participaram do Projeto “O Rio das Capivaras é Nosso”, que teve o objetivo de buscar a melhoria da qualidade de vida utilizando o consumo sustentável da água. O encerramento aconteceu na última quarta-feira (8), no Ginásio que fica na Avenida Governador Miguel Arraes, próximo ao Pátio da Feira Livre. Na ocasião, os alunos entregaram uma Carta Aberta à sociedade e a Gestão Municipal, mostrando os principais problemas avaliados nos meses de duração do projeto. A ação é executada pela Prefeitura do Paudalho, Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) por meio da Secretaria Executiva de Desenvolvimento Agrário e Abastecimento (SEDAA), com apoio da Agência Pernambucana e Águas e Climas (APAC) e da Compesa.

Início do Projeto

“O Rio das Capivaras é Nosso” teve início em março deste ano e realizou palestras nas escolas, aulas técnicas, aula em campo como a visita à barragem do Goitá e colônia de pescadores, pesquisa de campo na comunidade, entre diversas ações. Segundo relatório da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), mantendo os atuais padrões de consumo, em 2030 o mundo enfrentará um déficit no abastecimento de água de 40%.

A gerente da Secretaria Executiva de Desenvolvimento Agrário e Abastecimento (SEDAA) Celeste Aguiar destacou a importância do projeto na construção de posicionamentos mais críticos dos alunos em relação às questões ambientais: “O projeto de Educação Ambiental “O Rio das Capivaras é Nosso” irá trazer significativas contribuições para a cidade, pois, a partir das reflexões e palestras vivenciadas pelos alunos estes poderão obter um posicionamento mais crítico quanto às questões ambientais, problemáticas e situações que envolvem o Rio Capibaribe e assim observar o Rio através de outras perspectivas, que é a da sensibilização”, disse.

População tem vez e voz

A participação popular é muito importante para processo de conscientização da sociedade em relação às causas ambientais. A Prefeitura do Paudalho segue no comprometimento de proporcionar debates, palestras e conhecimento aos cidadãos sobre a importância de se manter os recursos naturais. Para Celeste Aguiar, a parceria com a população é um dos pontos altos do projeto: “Dentre os aspectos mais significativos do projeto está a aplicação do questionário de cunho socioambiental realizado em parceria com a comunidade, pois este será um produto do empenho dos próprios alunos e ainda será utilizado como diagnóstico pelo poder público local e outros órgãos que atuam direta e indiretamente pela defesa do Rio”, explicou.