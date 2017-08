Antônio Moraes alerta sobre violência em Lagoa de Itaenga

No pequeno expediente desta terça-feira (15), na tribuna da Assembleia Legislativa de Pernambuco, o deputado estadual Antonio Moraes fez pronunciamento sobre a questão da violência na cidade de Lagoa de Itaenga e toda região da Mata Norte.

Na segunda-feira, (14), o parlamentar esteve na sede da Polícia Civil com o então chefe de polícia, Joselito do Amaral, tratando deste assunto. Moraes falou que “está à disposição para discutir a questão é achar os meios para juntos acharmos a solução para conter a onda de violência no Estado de Pernambuco”.

Em pronunciamento o parlamentar afirma que existem grupos dividindo territórios em Lagoa de Itaenga, além de apontar o grande número de assaltos e homicídios no município. “Lagoa de Itaenga existe um crime organizado. Há facções criminosas naquele município, inclusive dividindo territórios. Pessoas de fora que se estabeleceram ali e dali controlam o tráfico de drogas em toda a região”, esclareceu.

Antônio Moraes se colocou a disposição. “Sem sombras de dúvida talvez este seja um dos casos mais acentuados na região da Mata Norte e no interior do Estado de Pernambuco. Nós vamos acompanhar isso de perto para que através do serviço de informação a gente possa de uma vez por todas desarticular aqueles grupos criminosos que estão atuando naquela cidade”, concluiu o deputado.