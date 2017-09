Antônio Moraes destaca eleição de pernambucano para federação mundial de neurocirurgia

A eleição do médico pernambucano Hildo Azevedo Filho para o cargo de presidente honorário da Federação Mundial das Sociedades de Neurocirurgia (WFNS) ganhou destaque no discurso do deputado Antônio Moraes (PSDB), durante o Pequeno Expediente desta segunda (18). Para o parlamentar, a conquista do posto é o reconhecimento do trabalho realizado “por um profissional sério e dedicado ao desenvolvimento da saúde”.

Moraes valorizou a experiência profissional do homenageado, destacando a atuação do médico no Hospital da Restauração (HR), no Recife. “Doutor Hildo é, sem dúvida, um dos melhores médicos deste País. Ressalto o trabalho que ele desenvolve no HR junto a especialistas africanos, que são treinados na área de neurologia. Após esse trabalho, tais profissionais retornam a seus países mais capacitados para atender a população”, esclareceu.

Segundo o deputado, a eleição ocorreu na Turquia, no último dia 23. “Só tenho a desejar a esse grande profissional, filho de Sertânia, os meus mais sinceros parabéns. Que as bênçãos dos céus recaiam sobre ele, seu trabalho e sua família”, concluiu o tucano.