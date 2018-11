Antônio Moraes parabeniza TCE-PE pelo aniversário de 50 anos

Os 50 anos do Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE), celebrados em outubro, ganharam destaque no pronunciamento do deputado Antônio Moraes (PP) no Pequeno Expediente desta quarta (7). O parlamentar parabenizou conselheiros, auditores e funcionários do órgão, cuja função é auxiliar o Poder Legislativo Estadual no controle externo de toda a administração pública.

“O TCE-PE tem como meta a fiscalização dos recursos e o aperfeiçoamento da gestão estadual, respeitando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”, ressaltou Moraes, autor do Projeto de Lei n° 2067/2018, que institui o Dia Estadual do Auditor de Controle Externo. “Sabemos do empenho dos servidores do nosso Tribunal de Contas e, por isso, esperamos que esta Casa, muito em breve, aprove a proposta que homenageia tais profissionais”, concluiu.