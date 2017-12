Assembleia Legislativa de PE aprova inclusão de Goiana no Grande Recife

Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) aprovou a inclusão do município de Goiana na Região Metropolitana do Recife (RMR), que passa a ter 15 municípios. Após duas votações, a redação final do projeto foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (20) e segue para a sanção do governador Paulo Câmara (PSB). Goiana fica a 65 quilômetros do Recife e, de acordo com o último Censo, tem 75 mil moradores.

Com a mudança, o município passa a fazer parte do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, com o voto do prefeito tendo peso 2. Cada um dos 15 municípios tem um peso próprio nas votações, calculado a partir da população – Olinda, por exemplo, tem peso 5 e Cabo de Santo Agostinho, 3.

A cidade também passa a ter acesso e fazer parte do Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife, além de entrar no planejamento da sistema viário, de trânsito e transportes da região – o que pode facilitar o deslocamento da população entre a cidade e a capital.

Para o autor da emenda, o deputado Ricardo Costa (PMDB), a cidade e o estado são beneficiados com a novidade. “Goiana ganha o direito de pensar como metrópole, a agir como metrópole, planejar-se como metrópole e implementar políticas públicas que, muitas vezes, só são acessíveis a quem está dentro da RMR. O município sozinho não tem condições de fazer com que o desenvolvimento econômico, social e serviços públicos de excelência cheguem na velocidade que a população cobra, que os investimentos cobram”, pontuou.

Contra a inclusão

Quatro parlamentares foram contra a emenda: Isaltino Nascimento (PSB), Aluísio Lessa (PSB), Edilson Silva (PSOL), Terezinha Nunes (PSDB). Para a parlamentar, deveria ser feito um debate envolvendo os habitantes de Goiana e do Grande Recife antes de se tomar qualquer decisão.