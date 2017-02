Bandidos invadem bancos e aterrorizam Porto de Galinhas

G1// A onda de explosões de banco que aterroriza Pernambuco chegou a um dos pontos turísticos mais badalados do estado. Na madrugada desta sexta-feira (3), bandidos invadiram as agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal (CEF) da Praia de Porto de Galinhas, em Ipojuca, no Grande Recife, prédios localizados ao lado da delegacia. Eles arrombaram caixas e deram tiros de armas de grosso calibre, atingindo viaturas das polícias e imóveis. Ainda colocaram fogo em terminais de autoatendimento, assustando moradores e turistas que passam o verão no balneário.