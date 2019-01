Bombeiros realizam o sonho de uma criança na Zona da Mata

Nessa sexta-feira (25) o veículo de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros se deslocou para realizar uma missão muito especial: realizar o sonho de uma criança no interior do Estado.

O jovem Antônio Henrique, 8 anos de idade, residente em Chã de Alegria, municipio da Zona da Mata de Pernambuco, recebeu a visita de seus heróis.

Apaixonado pela Corporação o pequeno Antônio comemorou seu aniversário trajando uma réplica do uniforme dos bombeiros, mas hoje recebeu seu maior presente: a visita dos militares da Corporação.

A criança pulou de alegria quando viu chegar a viatura do Corpo de Bombeiros e foi logo vestindo seu uniforme.

A criança botou o capacete, usou a mangueira e fez questão de realizar exercício físicos ao lado dos bombeiros, demonstrando toda destreza de um bombeiro.

O pequeno conquistou o coração de todos e foi chamado de “bombeiro mirim”.