Cadastro de aparelhos na internet ajuda polícia a recuperar celulares roubados

Também é possível ter acesso ao número ao digitar *#06# no aparelho. A Polícia Civil orienta os usuários a fazerem um “print” da tela e deixar a informação salva no e-mail. No caso de aparelhos com mais de um chip, há mais de um número de IMEI. Para realizar o cadastro do número no site da SDS, é preciso registrar todos os números de IMEI que o aparelho possuir.

*G1/PE