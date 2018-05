Campanha ultrapassa meta de conversões para gás veicular

O Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Companhia Pernambucana de Gás – Copergás comemora os resultados da campanha do gás natural veicular – GNV em Pernambuco. Iniciada em janeiro de 2017 e finalizada no começo deste segundo trimestre de 2018, o trabalho alcançou o exitoso resultado de 1.791 instalações em veículos em Pernambuco que passaram a contar com mais um combustível. Em 2017, 33.18% das instalações de kits de GNV foram realizadas por meio do programa da Copergás, e em 2018, esse numero subiu para 65.57%.

Estudos da Copergás revelam o perfil dos novos usuários do GNV: 40% exercem atividades remuneradas (aplicativos), 39% veículos particulares, 19% táxis e outros 2%, em empresas ou frotas. A campanha da Copergás, aliada a alta dos combustíveis líquidos, que garantiu um amplo patamar em economia do GNV no último ano, ofereceu um bônus de R$ 1 mil para a instalação de kits de GNV. As instalações se deram em convertedoras credenciadas ao programa e autorizadas pelo INMETRO.

O trabalho superou todas as expectativas da distribuidora pernambucana: “Tínhamos uma proposta inicial de conclusão da campanha para o final de 2017 ou com o alcance da marca de 1000 conversões, porém resolvemos ampliar a oferta e acabamos atendendo, em quase duas vezes, o patamar previsto para a promoção”, afirmou o diretor-presidente da Copergás, Roberto Fontelles.

Como resultado da ação promocional, o volume de GNV comercializado em Pernambuco apresentou uma alta de 22% e uma movimentação média, nos três primeiros meses de 2018, de 212 mil metros cúbicos/dia. Hoje, Pernambuco possui uma frota de 49,7 mil veículos que utilizam o gás natural veicular (fonte: Denatran), com abastecimento em 67 postos de combustíveis presentes em 19 municípios da Região Metropolitana e do Agreste do estado.

O diretor Técnico Comercial, José Waldir Ferrari, explica que “entre diversas vantagens, o GNV é aliado na conservação do veículo, garante o prolongamento da vida útil do motor e permite um maior intervalo na troca de velas e de óleo lubrificante, reduzindo os custos com manutenção”. Produto ambientalmente mais limpo e mais econômico que os demais, o GNV permite percorrer maior quantidade de quilômetros com menor volume do combustível. Em termos financeiros, a economia pode chegar a 60%, comparado aos outros combustíveis.