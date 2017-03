CARPINA// Ações educativas divulgam o projeto “Professor Amigo do Trânsito” em 2017

Com o intuito de divulgar o projeto “Professor Amigo do Trânsito” de 2017, a Secretaria das Cidades de Pernambuco – SECID-PE, por meio do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco – DETRAN-PE, promove ações educativas nesta quarta-feira (15), e quinta-feira (16). O programa do Órgão começará pela cidade de Carpina, contando com a parceria do Departamento Especial Municipal de Trânsito e Transporte-DEMUTRAN e Secretaria de Educação do município. A ação visa conscientizar alunos e professores, motoristas, motociclistas e pedestres.

Nesta quarta- feira (15), às 19h, o Orientador Educacional de Trânsito, Juvenal Mesquita, da Escola Pública de Trânsito – EPT, estará realizando palestra sobre Segurança no Trânsito no Auditório da Prefeitura Municipal de Carpina. Já na quinta-feira, a Turma do Fom Fom aplicará atividades educativas para os alunos da Escola Ernesto Ribeiro, às 9h, com o objetivo de sensibilizar adultos e crianças sobre a importância dos comportamentos seguros no trânsito.

Conforme explicou o diretor Presidente do DETRAN-PE, Charles Ribeiro, o projeto “Professor Amigo do Trânsito” tem, como público alvo, os professores de escolas públicas municipais do ensino fundamental I e II, localizadas nos municípios que já fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito – SNT, ou aqueles que receberam a Caravana do DETRAN, além de criar uma rede de educação de trânsito, capacitando professores para atuarem como agentes multiplicadores na esfera municipal, levando para a sala de aula boas práticas no trânsito.

“Pensar na próxima geração de motorista é uma das prioridades do Governador Paulo Câmara. Investir em educação no trânsito e na aplicação de medidas que reduzam os acidentes promove um grande retorno em nossa sociedade e por isso nosso foco está mantido, principalmente na prevenção aos acidentes com moto, que infelizmente, atinge em sua maioria os jovens”, ressaltou Ribeiro.

Blitz Educativa- Amanhã, ainda no município de Carpina, para promover a conscientização da necessidade de reduzir os índices de acidentes através da obediência às leis de trânsito, a Unidade de Eventos e Campanhas da Autarquia estará promovendo uma Blitz Educativa na praça Dr. Joaquim Nabuco. Das 9h às 12h, os servidores participantes, a Turma do Fom Fom, a Professora Amiga do Trânsito Katia Rejane e 10 alunos da Escola Ernesto Ribeiro estarão distribuindo folders “Motorista Consciente”, “Motociclista” e “Álcool e Direção”.

Atualmente a frota da cidade é de 28.190 veículos, sendo desses, 9.813 motocicletas e 10.801 carros de passeio.