Carpina comemora emancipação política com Desfile Cívico Militar

A cidade de Carpina comemora 88 anos de emancipação política neste domingo (11). Para celebrar a data foi organizado uma programação especial. A partir das 9h, acontece a Missa da Emancipação Política, na Matriz de São José, celebrada pelo Pároco Cleyton Coutinho, com a presença de autoridades locais.

A partir das 14hs está prevista a abertura do tradicional desfile cívico com o pilotão da Polícia Militar, além das escolas da rede pública e particular local e de outras cidades de Pernambuco e estados do Nordeste.

A parada conta ainda com a participação de instituições religiosas e Bandas independentes e percorre a área central da cidade. O evento atrai milhares de visitantes de todo o estado.

CONFIRA O MATA DO PERCURSO:

A concentração será na Av. Getúlio Vargas

Rua Bernardo Vieira

Praça Joaquim Nabuco

Praça Dr. Murilo Silva

Praça José Otávio

Palanque

Segundo a secretaria de Educação, estão confirmadas 60 bandas Fanfarras, mas o número deve aumentar.

Histórico- Carpina foi desmembrada dos municípios de Nazaré da Mata e Paudalho. Se destaca na região da Mata Norte pela localização e o cultivo da cana de açúcar. A economia local também se desenvolve no setor do comércio. O nome da cidade se origina no nome de um antigo morador, Martinho Francisco de Andrade Lima, conhecido como “o Carpina”.