Carpina realiza ação alusiva à campanha Novembro Azul

A Prefeitura do Carpina, através da Secretaria de saúde, realiza nesta quinta-feira (30), na Praça Joaquim Nabuco, as 18h, uma grande ação alusiva à campanha “Novembro Azul”, pelo combate ao câncer de próstata. Serão oferecidos serviços de saúde como aferição de pressão, atendimento médico, exames de sangue por dosagem de PSA, aplicação de vacinas (gripe e tríplice viral), avaliação bucal, emissão de cartões do sus, inscrições no CadÚnico (programas sociais), palestras, orientações e muito mais.

O câncer de próstata pode ser diagnosticado por exames, sendo o principal o exame de toque retal, e pela dosagem de PSA (Antígeno Prostático Específico) no sangue, uma enzima produzida pelo corpo encontrada principalmente na próstata. Se tratado no início, o tumor de câncer na próstata tem grande possibilidade de cura.