Carpinense faz campanha para doação de sangue

A família da carpinense, Josenilda Sales de Oliveira, 41 anos, está fazendo uma campanha para incentivar a doação de sangue para ela realizar uma cirurgia. A paciente está internada no Hospital das Clínicas, em Recife, aguardando o procedimento cirúrgico.

As doações podem ser realizadas no HEMOPE -RECIFE, em nome de Josenilda Sales de Oliveira. Pode ser qualquer tipo de sangue. A Fundação Hemope é uma organização de caráter científico, educacional e assistencial que está vinculada à Secretaria Estadual de Saúde, e está localizada na Av. Rui Barbosa, 375 – Graças – Recife, Fone/Fax: (81) 3182.4940.

Quem pode doar- Para fazer a doação é necessário levar documento oficial de identidade com foto (identidade, carteira de trabalho, certificado de reservista, carteira do conselho profissional ou carteira nacional de habilitação); estar bem de saúde; ter entre 16 (dos 16 até 18 anos incompletos, apenas com consentimento formal dos responsáveis) e 69 anos, 11 meses e 29 dias; pesar mais de 50 Kg e não estar em jejum; evitar apenas alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação.

Não pode doar- Quem teve diagnóstico de hepatite após os 11 anos de idade, mulheres grávidas ou que estejam amamentando, pessoas que estão expostas a doenças transmissíveis pelo sangue (como AIDS, hepatite, sífilis e doença de chagas), usuários de drogas e aqueles que tiveram relacionamento sexual com parceiro desconhecido ou eventual, sem uso de preservativos.

Doar sangue é seguro e você ajuda a salvar outras vidas! Lembre-se que doar sangue é um ato de solidariedade!