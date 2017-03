Carpinense representa o Brasil em concurso internacional de beleza

O modelo carpinense Tiago Melo, 24 anos, representará o Brasil em um concurso internacional de beleza. O Mister Pacific World acontece no período de 20 a 29 de maio, na cidade de Lima, no Peru, e reúne representantes de 40 países da Europa, Ásia e América Central e do Sul. O evento, realizado desde o ano de 1996, é tido como um dos maiores do segmento. Mister Tiago Melo foi indicado para a disputa, através da agência de modelos BMW Eventos, do Paraná, com a qual mantém um contrato. Seu produtor é Guedes Campos. “Estou confiante e orgulhoso por representar a minha cidade e o meu País neste concurso. Acredito que este sonho não é apenas meu. Espero contar com as orações e o apoio de todos”, afirmou Tiago Melo.

Carreira- Há seis anos Tiago Melo trabalha no ramo, a partir de um desfile no evento Dia da Moda, na Escola Técnica Estadual Maria Eduarda Ramos de Barros (ETEMERB). Recebeu o título de Príncipe do Baile de Máscaras em 2013, foi condecorado com o prêmio Mister Carpina nos anos de 2013 e 2015, e representou a cidade no concurso Mister Pernambuco Universo.

Em 2017, foi eleito Mister Brasil. O modelo participa de eventos, desfiles de modas, comerciais e festas de debutantes. Acompanhe o trabalho de Tiago Melo pelas Redes Sociais: Instagran – @tiagomellooficial e Facebook Tiago Mello.