Carpinenses envolvidos em esquema de fraudes em licitações na Zona da Mata

Três homens foram presos suspeitos de fazerem parte de um esquema de fraudes em contratos com Câmaras de Vereadores e Prefeituras na Zona da Mata. De acordo com as investigações, eles usavam empresas fantasmas e podem ter recebido de forma irregular R$13 milhões. O resultado das investigações faz parte da Operação “Comunheiro” da Polícia Civil que investiga o esquema de lavagem de dinheiro e fraude de licitação.

As empresas investigadas, TWM Comércio e Serviços LTDA e Rede de negócios comércio e serviços LTDA ME tinham sede em Carpina, e Da Mata Comércio e Serviços LTDA ME, não possuía sede física. As firmas prestaram serviços nos últimos quatro anos para as prefeituras de Carpina, Aliança e Nazaré da Mata. Foram, pelo menos, 20 contratos em áreas como fornecimento de material de escritório, publicidade, dedetização e merenda escolar.

Foram emitidos três mandados de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão domiciliar, além do bloqueio judicial de contas bancárias, todos expedidos pelo juiz de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Carpina. Os policiais ainda levaram para depor a esposa de Thiago Vieira, Gerlane Santana da Silva, e Edelvando Fernandes da Silva, através de mandados de condução coercitiva.

O material apreendido com os suspeitos e nas empresas investigadas foram levados para a sede do Grupo de Operações Especiais (GOE), no Recife. O balanço geral da Operação foi divulgada na tarde desta sexta- feira (17), em coletiva de imprensa na sede do Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), também no Recife.

Investigação- As investigações iniciaram em julho de 2016 e foram efetuadas pela Delegacia de Crimes Contra a Administração e Serviços Públicos, apoiada pelo Núcleo de Inteligência e Diretoria de Inteligência da Polícia Civil. A averiguação teve origem com base no Relatório de Auditoria enviado pelo Tribunal de Contas de Pernambuco, relativo ao processo em tramitação nº 151002873.

Na execução do trabalho operacional, participaram 60 policiais civis, entre delegados, agentes, escrivães, além de dois auditores do TCE. A participação de políticos no esquema de fraude em licitações com Câmaras de Vereadores e prefeituras da Zona da Mata Norte de Pernambuco não está descartada pela polícia e será apurada durante as investigações.