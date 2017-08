Caruaru: Banco de leite do Jesus Nazareno precisa de doação

O Hospital Jesus Nazareno, em Caruaru, convoca as mães que produzem leite em excesso para doar à unidade. O alimento é importante para auxiliar na saúde dos bebês prematuros ou de baixo peso, internados em UTI, UCI ou alojamento Canguru. Por dia, o hospital necessita de cerca de 500 ml de leite materno para abastecer os seus pacientes. Atualmente, há apenas 2 litros em estoque no banco de leite, suficiente para quatro dias.

“Felizmente, estamos fazendo um trabalho com as mães internadas para que elas consigam retirar o leite para seus filhos e temos conseguido resultados positivos. Mesmo assim, também precisamos chamar a atenção da população para ajudar. O leite materno é o melhor alimento para as crianças, principalmente aquelas que estão com um estado de saúde mais debilitado”, afirma a coordenadora do Banco de Leite do Jesus Nazareno, Virgínia Bezerra.

As mães que desejam doar podem ligar para o (81) 3719.9338 para receber todas as orientações. Por mês, o Jesus Nazareno realiza cerca de 450 partos e mais de 1 mil atendimentos na urgência obstétrica.

DOAÇÃO – Para retirar o leite da mama, a indicação é que a mãe use um lenço para proteger a boca e a cabeça, além de higienizar as mãos antes de iniciar o processo. O produto deve ser armazenado em potes de vidro com tampa de plástico, como os de maionese ou café. O papel que vem na parte interna da tampa precisa ser retirado antes de todo o processo. Para higienizá-los, deve-se lavá-los em água corrente e com sabão neutro. Em seguida, colocá-los em uma panela com água e levá-los ao forno. Após a água começar a ferver, deixa por mais 15 minutos no fogo.

As mães interessadas podem entrar em contato com os bancos de leite ou de coleta para ir até a unidade fazer a retirada do alimento ou para solicitar que o hospital vá até a casa da doadora buscar o leite.

OUTROS BANCOS – Também há bancos de leite no Hospital Agamenon Magalhães (3184.1690), Hospital Barão de Lucena (3184.6552), Hospital das Clínicas (2126.3831), Centro Integrado de Saúde Amauri de Medeiros (Cisam – 3182.7720), Maternidade Bandeira Filho (3355.2235), Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (Imip – 2122.4719 / 4103), Hospital De Ávila (3117.5548) e Hospital Dom Malan (Petrolina – 87 3202.7000). Há, ainda, quatro postos de coleta de leite, localizados na Maternidade Arnaldo Marques (3355.1815), Maternidade Barros Lima (3355.2170), Uniame (3302.6261) e Hospital Memorial Guararapes (3461.5300). Esses recebem o leite e encaminham para um banco a fim de fazer as análises necessárias.

ATIVIDADES – Para chamar atenção para a importância do aleitamento materno exclusivo durante os primeiros seis meses de vida das crianças, a coordenadora do Banco de Leite do Jesus Nazareno, Virgínia Bezerra, fará palestra para trabalhadores da Atenção Primária do município de Caruaru. O objetivo é abordar mitos e tirar dúvidas sobre o assunto. A ação será na tarde da próxima quarta-feira (02.08), no auditório da Secretaria de Saúde de Caruaru.