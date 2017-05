Caruaru Shopping divulga crescimento econômico do primeiro quadrimestre

Despontando como o maior shopping do interior do Norte/Nordeste, o Caruaru Shopping comprova, através de números, que vem crescendo na contramão da crise econômica do país: com um aumento de 25% nas vendas nos quatro primeiros meses do ano

A movimentação positiva das vendas vem da confiança que o público de Caruaru e toda região tem no Caruaru Shopping, sobretudo quando o assunto são os grandes eventos no centro de compras, as promoções e a variedade do seu mix de lojas. Em relação às promoções, nos quatro primeiros meses do ano destacam-se duas: o Black Folia e o Mega Day, ambas realizadas pela primeira vez e com total aceitação do publico. “Até agora, com o acréscimo de mais de 25% nas vendas, os indicativos vêm superando a meta traçada pela WA Empreendimentos, empresa responsável pela administração do centro de compras e convivência, o que deve seguir nos demais meses do ano de 2017”, diz o superintendente do shopping, Marcus Belarmino.

Esse crescimento passou a ser uma realidade quando foram levados em consideração fatores como abertura de novas lojas; estratégias pensadas e firmadas entre a administração e os lojistas; lançamento de projetos que trouxeram mais comodidade e aproximação com o público, além dos investimentos em infraestrutura, o que engloba estacionamento, serviços e espaço específico para a realização de eventos.

Porém, essa realidade de superação das metas não deve parar por aí. O Caruaru Shopping anuncia 09 novas operações que reconheceram o potencial do empreendimento: Sr. Pé, uma rede de lojas que trabalha com podologia, reflexologia, massagem entre outros serviços; Mioche, de João Pessoa, chega trazendo tudo para moda masculina; The Brownie Factory Brasil, que possui ênfase na venda de brownie e deliciosas sobremesas; Espaço Laser, que traz para o público o que há de mais moderno em depilação corporal; CS CLUB, a terceira loja da marca Carmen Steffens no mall ; a prestigiada e conceituada rede de joalheria Vivara; Loja Reduzido, apresenta ao público tudo em moda para crianças; Barbearia e Isaias Relojoeiro como novos serviços para o público.