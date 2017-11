CEO retoma as atividades em Carpina

Na próxima sexta-feira (17) a Prefeitura do Carpina, através da Secretaria Municipal de Saúde, reinicia as atividades do Centro de Especialidades Odontológicas Jaime Vicente Pereira Filho (CEO), que estava sem funcionar por falta de estrutura adequada.

Após reforma e compra de novos equipamentos a unidade irá disponibilizar procedimentos em Endodontia, Periodontia, atendimento a portadores de necessidades especiais, Cirurgia Bucomaxilar e outros serviços de saúde bucal.

A solenidade de reinauguração acontecerá às 17h30, no próprio CEO, localizado na entrada da Avenida José Jaime Coutinho, no Bairro Novo, Carpina.