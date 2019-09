Cepe leva Tenda Literária para Surubim

A Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) segue o objetivo de levar literatura de qualidade para o interior do Estado e arma sua Tenda Literária em Surubim. De 4 a 7 de setembro, o espaço será montado na Praça Dídimo Carneiro, no Centro do município agrestino pernambucano. Com a ideia de se vincular a outro evento já integrante do calendário da cidade, a realização da programação da tenda coincide com a Semana Cultural de Surubim, promovida pela prefeitura, que ocorre de 6 a 11 de setembro, em diversos locais da cidade. Os dois eventos são gratuitos.

A estrutura de tenda já havia sido montada em Triunfo, em julho passado, durante o festival de cinema, e pretende chegar a outras cidades do interior de Pernambuco, segundo o presidente da Cepe, Ricardo Leitão. “A tenda literária é uma nova experiência da Cepe vinculando o projeto de interiorização literária da empresa a eventos já consolidados nos municípios. A estrutura é pequena mas funcional, pois atinge resultados proporcionalmente satisfatórios aos de grandes feiras das quais participamos”, diz Ricardo Leitão.

A programação da Tenda Literária Cepe em Surubim, das 14h às 20h, é voltada para as crianças, e também leva aos surubinenses as publicações da Cepe Editora, tanto de catálogo quanto os últimos lançamentos. Entre as atrações, destaque para contação de história, shows e palestras. O livro O Mar de Fiote (Cepe), vencedor do Prêmio Cepe de Literatura de 2011, escrito por Mariângela Haddad, terá suas histórias contadas pelo grupo Cutia Coletivo, dia 5/9, às 15h. No mesmo horário, no dia 6/9, Alexandre Revoredo, autor de Dianimal (Cepe), apresenta o show Histórias da Caixola. E o livro Uma Festa na Floresta (Cepe), de Lêda Sellaro, ganha contação de história pelo grupo Tapete Voador, no dia 7/9, às 15h.

Programação Tenda Literária Cepe em Surubim

Horário: 14h às 20h

4/9 (quarta-feira)

15h – Contação de história Adriele

5/9 (quinta-feira)

15h – Contação de história do livro O Mar de Fiote (Cepe Editora) com o grupo Cutia Coletivo

19h- Palestra Pernambuco: cidades e curiosidades, com a escritora Fátima Almeida

6/9 (sexta-feira)

15h – Show Histórias da Caixola com o escritor Alexandre Revoredo

7/9 (sábado)

15h – Contação de história do livro Uma Festa na Floresta (Cepe Editora) com o grupo Tapete Voador

17h – Palestra Memórias das Vaquejadas de Surubim, com o escritor Fernando Guerra

Foto: Reprodução