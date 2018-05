CNH Digital está disponível para emissão em Pernambuco

Segundo o Detran-PE, quem tirou a primeira CNH ou renovou o documento a partir do dia 2 de maio de 2017 pode optar pela CNH Digital sem pagar nada. Os motoristas que têm o modelo antigo da CNH, sem o QR Code, devem solicitar a nova versão em uma agência do Detran ou Ciretran de todo o estado e atualizar o número do celular e e-mail no sistema.