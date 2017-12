Compesa realiza ação para atualizar cadastro de clientes em Goiana

Para conhecer melhor o cliente e realizar um trabalho mais eficiente de fidelização, a Companhia Pernambucana de Saneamento – Compesa está atualizando o seu cadastro. Atualmente, a companhia está atuando na cidade de Goiana, na Zona da Mata Norte, onde a Compesa possui cerca de 14 mil clientes. O trabalho é feito por uma equipe de cadastradores, que atua em uma quadra dos bairros, por vez, permitindo que o serviço seja realizado com mais agilidade.

Além de atualizar o cadastro de clientes, a companhia também aproveita e faz o levantamento de informações para o censo comercial e base de dados cartográficos – que facilitam a leitura e entrega das contas de água. No momento, a equipe de cadastradores está visitando os bairros Nova Goiana, Flexeiras, Centro e na localidade Bom Tempo. A previsão é que essa ação seja finalizada na cidade este mês.

Neste ano, a Compesa já fez a atualização do cadastro nas cidades de Cabo de Santo Agostinho, Limoeiro, Timbaúba, Ouricuri e na localidade de Jangadinha, em Jaboatão dos Guararapes. Trata-se de uma ação permanente e cíclica, que precisa ser realizada nas cidades que a Compesa presta serviços de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto, a cada três anos. Ainda neste ano, o trabalho está sendo realizado nas cidades de Escada, Igarassu, Paulista e no distrito de Tejucupapo, em Goiana.

Em 2018, a companhia programou realizar a ação em Serra Talhada, Arcoverde e Sertânia, no Sertão de Pernambuco, na cidade de Caruaru, no Agreste, e também na Praia de Porto de Galinhas, em Ipojuca. No Recife, será feita a atualização cadastral nas áreas do Cabanga e Córrego Jenipapo, e em Jaboatão dos Guararapes, no bairro de Prazeres. A Compesa lembra que o cliente também pode atualizar o castrado pela Agência Virtual da Compesa no endereço www.compesa.com.br