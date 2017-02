Cursos de idiomas gratuitos em Carpina, Paudalho e Aliança

A partir desta segunda-feira (13), a Secretaria de Educação do Estado abre inscrições para oferta de cursos de idioma gratuitos, por meio dos Núcleos de Estudos de Línguas (NELs). As inscrições seguem até o dia 17 de fevereiro (sexta-feira) e devem ser realizadas em uma das 30 escolas vinculadas aos NELs em todo o Estado. Os idiomas disponíveis são os seguintes: Inglês, Alemão, Francês e Espanhol. A oportunidade é gratuita. Ao todo, cerca de 1.900 vagas estão disponíveis, mas para saber a disponibilidade em cada unidade de ensino, os interessados devem procurar a escola que pretende estudar, das 7h30 às 18h.

O curso básico tem duração total de dois anos, com aulas presenciais duas vezes por semana. As vagas serão ofertadas respeitando a seguinte ordem de prioridade: estudantes das escolas onde estão localizados os NELs; estudantes de outras escolas da rede estadual; estudantes da rede pública municipal; e finalmente comunidade em geral. Mais informações: linguasestrangeiras.gpem@gmail.com ou pelo telefone 3183-8620.

Segue abaixo a lista de Núcleos de Estudos e Línguas por região:

Araripina: Escola Luiz Gonzaga Duarte – Rua Vereador José Barreto de Alencar, 222, Centro

Caruaru: Escola Dom Vital – Praça Dom Vital, S/N, Divinópolis

Escola Maria Auxiliadora Liberato – Rua Major João Coelho, 80, rendeiras

Escola Mário Sete – Av. Rui Limeira Rosal, 30, Vassoural

Floresta: Escola Júlio De Mello – Praça Major João Novaes, S/N, Centro

Limoeiro: Escola Maria Cecília Barbosa Leal – Avenida São Sebastião, 1004, São Sebastião

Olinda: Escola Compositor Antônio Maria – Avenida das Acácias, S/N, Rio Doce

Escola Professor Cândido Pessoa – Rua Lauro Diniz, S/N, Peixinhos

Paulista: Escola Professora Maria Do Carmo Pinto Ribeiro – Rua 108, S/N, Jardim Paulista

Camaragibe: Escola Professor Antônio Carneiro Leão – Rua Teofila de Melo, S/N, Centro

Escola Ministro Jarbas Passarinho – Rua dos Jasmins, 20, Centro

Jaboatão: Escola Desembargador José Neves – Rua Dez, S/N, Prazeres

Escola Nestor Gomes De Moura – Rua Boa Esperança,S/N, Vila Rica

Escola Miriam Seixas – Rua Mata Grande, 100, Jardim Prazeres

Aliança: Escola Estadual Cel. Ignácio Pessoa de Melo – Alto Santa Luzia – S/N – Usina Aliança

Paudalho: Erem Confederação Do Equador – Av. Confederação do Equador, 1030, Alto Dois Irmãos

Carpina: Erem João Cavalcanti Petribu – Rua Agostinho Bezerra, S/N Cajá

Petrolina: Escola Manoel Paes Barreto – Travessa Mauricio de Nassau, S/N, Gercino Coelho

Erem Otacílio Nunes De Souza – Rua Tchecoslovaquia, 500, Areia Branca

Recife: Erem Pe. Machado – Rua Major Nereu Guerra, 92, Casa Amarela

Escola Dom Vital; Estrada do Arraial, S/N, Casa Amarela

Escola Dom Bosco – Estrada do Arraial, S/N, Casa Amarela

Escola Gov. Barbosa Lima – Rua Joaquim Nabuco, S/N, Graças

Escola Luiz Delgado – Rua do Hospício, S/N, Boa Vista

Erem Joaquim Távora – Rua Real da Torre, S/N, Madalena

Escola Brigadeiro Eduardo Gomes – Rua Barão de Souza Leão, S/N, Boa Viagem

Escola Eleanor Roosevelt – Av. Jean Emile Favre, S/N, Ipsep

Fernando de Noronha: Erem Fernando De Noronha – Alto da Floresta Nova, S/N

Salgueiro: Erem Professor Gomes De Sá, Rua Valdemar Menezes, 940, Nossa Senhora Aparecida

Vitória: Escola Professora Eudóxia Alcântara Ferreira – Av. Eurico Valois, S/N, Livramento