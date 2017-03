Definida a solução energética para o polo industrial da Mata Norte

A Zona da Mata Norte e o Polo Automotivo de Pernambuco terão um novo estudo sobre o fornecimento de energia, levando em consideração a demanda dos empreendimentos industriais da região, liderada pela Fiat Chrysler Automobiles (FCA). A definição de uma solução para a questão energética é fruto de uma série de demandas ouvidas pelo vice-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico, Raul Henry, em visita a empresários da área. Na última quarta-feira (15), ele se reuniu com os principais players do setor e o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, onde ficou definida a elaboração de um levantamento por parte da Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

A ideia é que projetos de linhas de transmissão sejam incluídos nos próximos leilões organizados pelo Ministério e previstos para o segundo semestre deste ano, definindo uma melhor alternativa de atendimento às cargas da região. O encontro foi considerado positivo pelo vice-governador e secretário Raul Henry, que agradeceu a presença de nomes tão importantes do setor elétrico nacional.

“Precisamos trabalhar de maneira colaborativa, com espírito de parceria, para enfrentar esses desafios e retomarmos o desenvolvimento econômico. Nós temos um problema de infraestrutura, que é a qualidade da energia ofertada àquele polo industrial, e estamos trabalhando todos juntos para solucionar esta questão”, disse.

“A resolução deste problema para nós é uma prioridade. Sabemos do esforço que foi feito para consolidar os investimentos do Litoral Norte e dos empregos que são gerados na região. Estamos prontos para conversar e encontrar as soluções necessárias”, afirmou o ministro Fernando Coelho Filho.

Também estiveram presentes na reunião o diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Reive Barros, a presidente do Grupo Neoenergia, Solange Ribeiro, o presidente da Companhia Energética de Pernambuco (Celpe), Antonio Carlos Sanches, e representantes da FCA.