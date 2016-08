DENTRAN-PE terá espaço de apoio aos candidatos na prova prática

A partir desta terça-feira, 30, o Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco – DETRAN-PE, em parceria com a Faculdade dos Guararapes – FG, irá disponibilizar um espaço no acesso ao setor de prova prática o “Espaço Futuro Condutor”. A ação, que é supervisionada pela Coordenadoria de Educação de Trânsito, acontecerá por 30 dias, de segunda a sexta-feira, sempre das 08h às 14h.

Voltado aos candidatos, o local disponibilizará vários serviços, entre eles, massagem relaxante, técnicas de respiração, ginastica laboral e espaço de leitura. Além disso, serão distribuídos materiais educativos, em especial, os que tratam sobre as responsabilidades dos condutores no trânsito. Ainda como cortesia, os futuros motoristas vão receber um kit com água mineral e barra de cereais.

O espaço conta com um stand sinalizado e adaptado para a ação, com capacidade para atender 20 pessoas ao mesmo tempo, onde elas farão uso dos serviços por até 30 minutos. A expectativa de atendimento ao final do projeto é de até 4.500 candidatos, sem nenhum custo extra para os mesmos.

De acordo com Charles Ribeiro, diretor presidente do DETRAN-PE, o Espaço Futuro Condutor faz parte das ações dentro do mês que acontece a Semana Nacional de Trânsito e visa proporcionar um momento de relaxamento e tranquilidade antes da realização da prova prática, objetivando reduzir o número de reprovação no pátio de prova e melhorar a preparação pessoal dos futuros condutores.

“Realizamos um levantamento interno e percebemos que os fatores que mais somam para a reprovação no exame são o estresse, a preocupação e a tensão dos candidatos. Com esse projeto, queremos ajudar ainda mais a mudar essa realidade em nosso órgão e contribuir para termos condutores mais preparados e conhecedores das leis de trânsito”, defendeu.

Na ocasiãoserá assinado ainda o termo de parceria entre a instituição de ensino e DETRAN-PE.