Denúncias de intolerância política podem ser feitas por WhatsApp e e-mail em PE

A Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco (OAB-PE) lançou, nesta segunda-feira (15), três canais para facilitar denúncias de intolerência política. É possível participar por meio do WhatsApp, no telefone (81) 9 9247.2115; pelo e-mail observatorio@oabpe.org.br e presencialmente, na sede da entidade, na Rua Imperador, 346, no bairro de Santo Antônio, no Centro do Recife.