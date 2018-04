Deputado solicita melhorias em estradas da Mata Norte

O Deputado Antônio Moraes se reuniu com o Secretário de Transportes de Pernambuco, Antônio Júnior, solicitando a total recuperação da pista que liga Macaparana ao distrito de Pirauá.

O parlamentar já levou o pedido ao Governador do Estado em outra oportunidade, e agora reforça o pleito junto à Secretaria de Transportes.

A estrada que liga Macaparana a Pirauá é de suma importância para Macaparana e toda região em torno daquele distrito.

Num segundo momento o Deputado também levou mais dois pleitos para Secretário de Transportes, trata-se de melhorias para as estradas que ligam Caueiras a Aliança, e toda PE 075 que liga Itambé a Timbaúba.

Registramos a presença do Vereador Andre Gonzaga , e do professor Getúlio de Caueiras e amigos.O pedido sobre a recuperação da PE 075 foi uma solicitação do Vereador Edvaldo Carice.