Dois ônibus escolares são assaltados em Glória do Goitá

Dois ônibus escolares da prefeitura de Glória do Goitá foram assaltados na Zona Rural do Município, na manhã desta terça- feira (05).

De acordo com informações da Secretaria de Educação os meliantes abordaram os coletivos e anunciaram o assalto. Os ônibus fazem a linha Sítio Gameleira e Distro de Apoti e transportava os estudantes para escolas no centro de Glória do Goitá.

De acordo com informações do motorista de um dos ônibus, os assaltantes abordaram o coletivo, na subida de uma ladeira, colocando duas motos na frente do ônibus.

Ao entrar desligaram o veículo e jogaram a chave fora. Bastante agressivos um dos meliantes atirou para cima dentro do ônibus, a bala furou o teto do coletivo. Os passageiros ficaram nervosos e chorando.

Alunos, professores, motoristas e pais de alunos tiveram os pertences levados como celulares, relógios, dinheiro, bolsas entre outros objetos.

O motorista e alunos já prestaram queixa na Delegacia de Glória do Goitá.

*Gilmar Santos