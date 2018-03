Dona Lindu terá 10h de programação cultural gratuita em março

A arte liberta. A premissa inspiradora é o nome da feira colaborativa que vai acontecer no Parque Dona Lindu, no dia 17 de março (sábado), a partir das 10h da manhã. O evento segue até as 20h com uma programação cultural promovida de forma independente. Já estão confirmados 39 artistas expositores e 2 atrações musicais.

Produzido por Ana Leal, Maria Augusta e pela artista idealizadora Celene Muniz, o evento será a primeira edição do projeto itinerante que pretende gerar visibilidade e abrir espaço para diversas produções de artistas locais nas mais diversas formas de expressão.

Entre os artistas, estão nomes como Rosa Maria, do Renda de Agulha, Mano de Bae, ceramista da cidade de Tracunhaém, Moises Vital e Márcio Lira, escultores de madeira, e Celene Muniz, artista plástica. Além das mostras dos artistas a programação contará com apresentações das bandas Soul Delas e Coco Mano de Baé. O evento é aberto ao público e gratuito.

*Poraqui