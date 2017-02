Dose dupla de alegria: carnaval e turismo

No feriadão de carnaval faça uma viagem e conheça lugares turísticos com extensa programação

Paulo Ferreira// O Carnaval no Brasil é uma das épocas mais esperadas pelos brasileiros. Seja nos “sambódronos”, nos clubes ou nas ruas o nosso carnaval mostra toda sua diversidade cultural e folia democrática. Os quatro ou cinco dias do feriadão de Carnaval, de 24 a 28 de fevereiro, são ideais para se programar uma viagem agradável. Mas qual destino escolher? A boa notícia é que são muitas opções de cidades no Brasil com extensa programação de carnaval, de desfiles oficiais e blocos de rua até festas em clubes e agitação nas praias. Aproveite o carnaval 2017 e também conheço os melhores pontos turísticos da cidade que escolheu para visitar. Brinque o carnaval com muita animação, paz e saúde. Alimente-se bem, use tênis confortável, roupas leves, protetor solar e beba muita água para garantir a diversão. Anote alguns dos melhores destinos para fazer turismo e brincar:

Carnaval do Recife e Olinda (PE) – É um programa carnavalesco em dose dupla. A folia nas duas cidades é repleta de atrações. Assista a grandes shows nos palcos do Marco Zero, no Recife Antigo, desfiles de maracatus, clubes de frevo e até de escolas de samba. Em Olinda destacamos os desfiles dos famosos bonecos e de clubes carnavalescos, como o do Homem da Meia Noite, Pitombeiras, Elefantes. O diferencial do carnaval é que tudo é de graça, descontraído e informal. No Recife, não deixar de conferir o Galo da Madrugada, o maior do bloco mundo (Guinness).

Salvador (BA) – A regra na Bahia é uma só: a festa não tem hora para começar ou acabar. Desde janeiro que a folia por lá esquenta, com os trios elétricos fazendo shows nos circuitos oficiais. O axé, claro, é o ritmo que domina, com seus ícones máximos no alto do trio: Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Cláudia Leite, Chiclete, Asa de Águia. Mas há também espaço para variações e experimentos com outros ritmos musicais. Quem pode pagar pelo abadá, fica do lado de dentro das cordas, e segue a festa no meio da multidão e pertinho de seu artista favorito. Quem não pode ou não quer, brinca na “pipoca” e, na maioria das vezes, curte até melhor.

Florianópolis (SC) – Democrático e sem preconceitos, o carnaval de Florianópolis é conhecido pelo clima descontraído e por ter atrações para todo tipo de público. No centro da cidade acontecem shows gratuitos de nomes badalados da música nacional, além dos muitos blocos de rua e festas nos clubes da cidade. Outra opção é estar em um dos melhores destinos de praias brasileiras. A tarefa mais difícil será escolher uma das 42 praias da cidade. Além de apreciar as belezas naturais, aproveite para curtir as festas que acontecem em várias praias.

Manaus (AM) – Dependendo do local de partida, é verdade que a viagem pode ser longa. Mas passar um Carnaval em Manaus é testemunhar um dos mais ricos exemplares do regionalismo brasileiro, a começar pelo monumental desfile das escolas de samba que competem no Centro de Convenções de Manaus, considerado o maior do Brasil, com capacidade para receber um público de 100 mil pessoas. Pelas ruas da cidade, são mais de 100 bandas se apresentando ao som de ritmos como frevo, samba e marchinhas com sátiras políticas. Mas o grande destaque é mesmo o Carnaboi, evento que reúne escolas de samba do grupo especial, artistas dos bumbás Garantido e Caprichoso e os Bumbás de Manaus, que realizam shows simultaneamente em várias partes da cidade.

São Paulo (SP) – Em 2017 serão quase 500 blocos de carnaval desfilando pelas ruas do centro. As festas acontecerão durante três finais de semana, entre 17 de fevereiro e cinco de março, e são esperadas pelo menos 2 milhões de pessoas. Há concursos de fantasias, marchinhas, baterias, foliões de todas as idades e muita gente famosa comandando os blocos mais populares. Assista também os desfiles das escolas de samba. Pesquise Rio de Janeiro (RJ) – Qualquer fantasia está valendo para juntar-se à folia dos blocos de carnaval no Rio. Muita gente diz que o verdadeiro carnaval está nas ruas, e não na av. Marquês de Sapucaí. Enquanto muitos disputam por um dos caríssimos ingressos para assistir aos desfiles oficiais no Sambódromo, uma festa popular e democrática, e onde não se paga um centavo, toma conta dos bairros da capital carioca. São cerca de 500 blocos diferentes passando pelos quatro cantos da cidade. A diversão começa desde as 8h da manhã. A melhor coisa é tentar montar um itinerário e seguir as melhores rotas. Vários blocos incluem as orlas de praias como Ipanema, Leblon e Copacabana. Pode-se até dar um mergulho, se refrescar do calor escaldante e repor as energias. Vá também à Marquês de Sapucaí.