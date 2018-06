Educação de PE avança e segue superando marca no IDEPE

Trabalho, compromisso e priorização de investimentos. Esse é o conjunto de esforços que vem fazendo com que Pernambuco continue avançando e conquistando importantes resultados no âmbito da educação em todas as regiões do Estado. E mais uma mostra do sucesso dessa unidade foi conferida, nesta quinta-feira (28.06), durante a premiação dos gestores, professores e estudantes da Rede Estadual que mais se destacaram no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de Pernambuco (IDEPE) no ano de 2017. Pelo terceiro ano consecutivo em evolução, o Estado alcançou a média de 4,5, superando os 4,1 do ano de 2016 e, mais uma vez, a média nacional, que é 3,5. Comandada pelo governador Paulo Câmara, acompanhado da primeira-dama Ana Luiza, a solenidade foi realizada no Palácio do Campo das Princesas, no Recife.

“Atingimos 4.5, uma nota que nunca nenhum Estado brasileiro havia tirado. Isso é fruto de um trabalho de gestores, de professores, de alunos, de toda a comunidade escolar e de todos nós que fazemos o Governo de Pernambuco. Já são 11 anos trabalhando na construção dessa agenda do futuro, desde que o ex-governador Eduardo Campos assumiu. Saímos das últimas colocações para ser a melhor do Brasil. Então, a gente sabe que ainda tem muito a ser feito na Educação, mas que o caminho que vem sendo trilhado é o caminho certo. Esse trabalho vai continuar sendo feito”, destacou o governador, completando: “Todos esses resultados refletem o espírito e o compromisso que a gente vem mantendo para garantir um futuro melhor para as futuras gerações de pernambucanos”.

Entre as escolas da rede estadual, foram premiadas as três unidades com maior evolução e maior IDEPE nos Anos Finais do Ensino Fundamental e as três com maior evolução e maior IDEPE no Ensino Médio. Entre as Gerências Regionais de Educação (GREs), receberam certificados as três com melhor colocação no Ensino Médio e as três que obtiveram maiores evoluções durante o ano. As escolas estaduais em parceria foram reconhecidas nos Anos Finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio. Para os municípios e escolas municipais, o prêmio reconheceu os três que mais se destacaram em Ensino Fundamental Anos Iniciais e Ensino Fundamental Anos Finais. A edição deste ano contou com duas novas categorias: “Escolas municipais melhores colocadas no Ensino Fundamental” e “Escolas estaduais que mais cresceram nos seus índices”, com três premiados, cada.

“Gestores e professores têm feito a diferença, porque Educação se faz com todo esse conjunto, inclusive também com toda a comunidade. E a gente percebeu, ao longo dos anos, que as escolas de tempo integral tiveram um papel importante na melhoria dos nossos resultados. E, hoje, Pernambuco tem a maior rede de escolas em tempo integral, com 387 escolas, e vamos chegar a 400. Mas o trabalho que a gente realiza nas escolas regulares também está tendo efeito. Tanto que das dez escolas com os melhores resultados, tinham várias que eram escolas regulares. Então, percebemos que a melhoria se dá nas escolas com tempo integral, mas também nas escolas regulares, pelo conjunto de estratégias que tem um olhar de escola a escola, em todas as regiões do Estado”, explicou o secretário estadual de Educação, Fred Amâncio.

Tri-campeã na categoria de melhor resultado entre as GREs do Estado, com nota 5,19, a gestora da Gerência Vale do Capibaribe, Edjane Ribeiro, dedicou mais essa conquista a toda a comunidade escolar da região. “Temos que agradecer e parabenizar a todos os professores, porque sem eles, não alcançaríamos esses resultados. Aos gestores, que estão nas escolas cuidando dos nossos estudantes. E aos pais, que a cada dia estão mais frequentes nas escolas. Essa parceria com a família é muito importante. É preciso agradecer também ao nosso secretário Fred Amâncio e ao governador, que tem mostrado sua determinação com o desenvolvimento educacional em todo o Estado”, registrou.

IDEPE – Os resultados do IDEPE são calculados com base no Sistema de Avaliação da Educação Básica de Pernambuco (SAEPE), que mede anualmente o grau de domínio dos estudantes nas habilidades e competências consideradas essenciais em cada período de escolaridade avaliado, além de ser uma importante ferramenta para a gestão escolar. Realizado anualmente, o ranking acompanha o desempenho da educação pública no Estado e considera dois critérios, os mesmos usados para o cálculo do índice nacional (IDEB). São eles: fluxo escolar e proficiência dos estudantes do Ensino Fundamental (anos iniciais e finais) e do Ensino Médio.

Confira a lista dos premiados do IDEPE 2017:

Rede municipal

Escolas Municipais – Anos Iniciais do Ensino Fundamental

1º lugar: Escola Municipal Alaíde Barbosa de Lima. Localizada em Ingazeira (IDEPE 8,46)

2º lugar: Escola Municipal Severino André de Luna. Localizada em Orobó (IDEPE 8,07)

3º lugar: Escola Municipal Bernardo Sayao. Localizada em Bonito (IDEPE 8,01)

Escolas Municipais – Anos Finais do Ensino Fundamental

1º lugar: Escola Milton Pessoa. Localizada em Triunfo (IDEPE 7,56)

2º lugar: Escola Municipal Bernardo Sayao. Localizada em Bonito (IDEPE 7,39)

3º lugar: Grupo Escolar Barra Azul. Localizada em Bonito (IDEPE 6,84)

Rede Municipal – Anos Iniciais do Ensino Fundamental

1º Lugar: Município de Quixaba (IDEPE 6,41)

2º Lugar: Município de Carnaíba (IDEPE 6,33)

3º Lugar: Município de Orobó (IDEPE 6,31)

Rede Municipal – Anos Finais do Ensino Fundamental

1º Lugar: Município de Panelas (IDEPE 5,94)

2º Lugar: Município de Brejinho (IDEPE 5,74)

3º Lugar: Município de Triunfo (IDEPE 5,47)

Rede Estadual

Anos Finais do Ensino Fundamental (Melhores Resultados)

1º Lugar: Escola Tomé Francisco da Silva – Quixaba (IDEPE 6,86)

2º Lugar: Escola Dário Gomes de Lima – Flores (IDEPE 6,50)

3º Lugar: Professor Sebastião Ferreira Rabelo Sobrinho (IDEPE 6,39)

Anos Finais do Ensino Fundamental (Maiores Crescimentos)

1º Lugar: Escola Lions Clube de Carpina (IDEPE 58,2%)

2º Lugar: EREM Carlos Pena Filho – Salgueiro (IDEPE 55,5%)

3º Lugar: Escola Erika Thaynara da Silva Leite – Petrolina (IDEPE 50,8%)

Ensino Médio (Melhores Resultados)

1º Lugar: Escola Apolônio Alves da Silva – Ibimirim (IDEPE 7,28)

2º Lugar: Escola Estadual João Rodrigues Leite – Carnaubeira da Penha (IDEPE 7,11)

3º Lugar: João Batista de Vasconcelos – Tacaratu (IDEPE 6,99)

Ensino Médio (Maiores Crescimentos)

1º Lugar: Escola Apolônio Alves da Silva – Ibimirim (IDEPE 117,9%)

2º Lugar: Escola Estadual João Rodrigues Leite – Carnaubeira da Penha (IDEPE 73%)

3º Lugar: EREM Jornalista João Ferreira Gomes – Petrolina (IDEPE 72%)

Escolas parceiras (Anos Finais do Ensino Fundamental)

1º Lugar: Escola de Aplicação do Recife – UPE (IDEPE 7,94)

2º Lugar: Escola de Aplicação Professora Ivonita Alves Guerra – UPE – Garanhuns (IDEPE 7,25)

3º Lugar: Escola de Aplicação do Profª Vande de Souza Ferreira – UPE – Petrolina (IDEPE 6,89)

Escolas parceiras (Ensino Médio)

1º Lugar: Escola de Aplicação do Recife – UPE (IDEPE 7,37)

2º Lugar: Colégio da Polícia Militar de Petrolina, anexo 1 (IDEPE 6,45)

3º Lugar: Escola de Aplicação Professora Ivonita Alves Guerra – UPE – Garanhuns (IDEPE 6,43)

Gerências Regionais de Educação (melhores resultados)

1º Lugar: Gerência Vale do Capibaribe (IDEPE 5,19)

2º Lugar: Gerência Sertão do Submédio São Francisco (IDEPE 5,06)

3º Lugar: Gerência Sertão do Alto Pajeú (IDEPE 4,89)

Gerências Regionais de Educação (maiores crescimentos)

1º Lugar: Gerência Sertão do Moxotó Ipanema (IDEPE 14,3%)

2º Lugar: Gerência Metropolitana Sul (IDEPE 13,7%)

3º Lugar: Gerência Sertão do Araripe (IDEPE 13,5%)