Em Carpina, Tribunal de Contas realiza capacitação para Conselheiros Municipais

Carpina recebeu o Curso de Gestão Pública para Conselhos Municipais, do Projeto TCEndo Cidadania, uma iniciativa da Escola de Contas Públicas do TCE-PE. O evento aconteceu, nos dias 07 e 08, no auditório da Prefeitura do Carpina, reunindo Secretários e Conselheiros Municipais, servidores, assim como representantes de classes sindicais e Organizações não Governamentais, prestadoras de ações vinculadas ao serviço público.

Foram realizadas palestras sobre o correto uso do dinheiro público, ética no serviço público, tipos de licitações, orçamento, planejamento, controle de gastos, entre outros assuntos. O objetivo, segundo o Auditor Fiscal do Tribunal de Contas de Pernambuco, Dárcio Rígio, foi atualizar os conselhos sobre as diretrizes e deveres a serem observados na gestão pública e assim aumentar sua participação e contribuição em propostas de Políticas Públicas e Planejamento Governamental.

“O tribunal de contas é muito conhecido pelo seu viés fiscalizatório, mas a função do TCE também é orientar. Nós temos o braço para cumprir essa determinação que é a Escola de Contas,através do Projeto TCEndo Cidadania, onde trazemos cursos sobre noções de gestão pública. Por ele buscamos esclarecer e despertar os cidadãos quanto ao uso do dinheiro público, despesas, orçamentos, compras e licitações. Com isso eles terão mais subsídios em sua participação na gestão pública”, disse Rígio. Além do curso para os conselhos, a Escola de Contas também realizou no município o fórum aberto TCEndo Cidadania, onde foram abordadas as funções do Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE) na sociedade, a importância do controle social, as atribuições da Ouvidoria do TCE, importância do Portal da Transparência nas prefeituras, além da apresentação do site do Tome Conta, ferramenta pela qual a população pode acompanhar os gastos e serviços prestados pelo do Estado.