Em passeio ao Recife, crianças da comunidade de Três Paus participam de atividades de preservação do meios ambiente

Nesta quinta-feira (12), a criançada da Comunidade de Três Paus, zona rural de Carpina, recebeu uma manhã especial voltada a preservação do meio ambiente. A equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, da Secretaria de Desenvolvimento Social do Carpina, acompanhou 32 crianças ao Recife, onde todos puderam participar da Ecoférias, no Econúcleu do Parque da Jaqueira.

Lá foram desenvolvidas atividades, oficinas e palestras sobre energia limpa, utilização de sacola plástica para fabricação de madeira plástica, plantio de mudas, produção de adubo com minhocas, malabarismo com brinquedos feitos a partir de material reciclável, pintura e muita diversão. Eles também participaram de miniteatros e receberam aulas sobre a fauna e flora pernambucana.

O EcoNúcleo faz parte do centro educativo da Jaqueira. Ele conta com um pequeno viveiro de mudas nativas, minhocário (local para fazer a compostagem de resíduos orgânicos, usando minhocas e micro-organismos que transformam restos de alimentos em adubos), espaços para desenvolvimento de práticas ambientais, como a coleta seletiva, reutilização de materiais recicláveis e orgânicos, além de uma sala interativa de cinema e jogos virtuais.