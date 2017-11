Emissão gratuita de documentos em Vicência

O Governo do Estado, através do Balcão de Direitos, realiza mais um mutirão de cidadania com emissão gratuita de documentos no município de Vicência, no próximo sábado (02). A população poderá solicitar 2ª vias de registros de nascimento, casamento e óbito. O atendimento acontece no horário das 8h às 12h, no Erem Padre Guedes. Rua Dr. Manoel Borba, s/nº, Centro – Vicência.

Para solicitar a documentação é preciso apresentar a certidão antiga ou xerox, ou até mesmo o Registro Geral (RG). O atendimento será realizado das 8h às 12h (ver endereços abaixo). A ação é da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), executada através da Executiva de Direitos Humanos (SEDH), mas em alguns municípios é realizada em parceria com a Secretaria da Mulher, Projeto Colmeia e Programa É Meu Direito, com seus respectivos serviços.

“Além de prestarmos o serviço, que é uma política de direitos humanos, nosso objetivo é aproximar cada vez mais o governo da comunidade, garantindo assim uma integração que possa também contribuir para o enfrentamento e combate a violência”, explica Adriano Lopes, gerente de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, da SEDH.