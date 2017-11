Empresa é homologada para dar continuidade a obras da nova Promotoria de Nazaré da Mata

As obras da nova Promotoria de Justiça do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), em Nazaré da Mata, deverão ser retomadas ainda em novembro. A empresa Konex Comércio e Serviços Ltda venceu o processo licitatório nº 024/2017, na modalidade pregão presencial nº 11/2017, e vai dar seguimento à construção do prédio. Ela apresentou o valor global de R$ 960.000,00 para o serviço.

De acordo com o gerente do Departamento Ministerial de Infraestrutura, Gustavo Barreira, falta apenas a assinatura do contrato entre a Konex e o MPPE para que o calendário das obras seja estabelecido. “A expectativa é que a ordem de serviço seja dada ainda este mês”, assegurou Barreira.

A nova Promotoria de Justiça será no centro de Nazaré da Mata, em local próximo do prédio onde funciona a atual. “Já existe uma estrutura montada no terreno. Com o final das obras, o novo prédio será maior que o que abriga atualmente a Promotoria. Dará mais comodidade a membros, servidores e população que procurar o MPPE, assim como mais agilidade aos serviços”, comentou Barreira.

O prédio também foi projetado para que, caso haja necessidade futura, possa haver uma expansão de quadro de pessoal em Nazaré da Mata.

“Fizemos um grande esforço financeiro, ajustando os recursos orçamentários, para contratação dessa obra. Ganhou o MPPE e principalmente a população de Nazaré da Mata. Isso é compromisso com a cidadania”, afirmou o secretário-geral do MPPE, o promotor de Justiça Alexandre Augusto Bezerra.

O Termo de Homologação com a vitória da Konex Comércio e Serviços Ltda foi publicado no Diário Oficial de quinta-feira (16).

* Imagem acessível: desenho da fachada da nova Promotoria de Justiça de Nazaré da Mata