EREM Dom Vieira de Nazaré da Mata conquista 1º Lugar do IDEPE na Mata Norte

Pelo segundo ano consecutivo a Escola de Referência Don Vieira, de Nazaré da Mata, é a primeira colocada dentre todas as escolas de Ensino Médio da Gerência Regional de Educação da Mata Norte, aumentando inclusive a sua média para: 6,45 no Índice de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco (IDEPE).

Os números no Ranking, ainda, apontam que o EREM Don Vieira ocupa agora o 3º lugar entre as Escolas de Referência e Ensino Médio do Estado e a 6ª colocação entre todas as unidades de ensino médio de Pernambuco, avaliadas.

O resultado obtido pelo EREM Don Vieira representa mais uma conquista para a Gerência Regional, ao superar a meta, partindo dos 6,18 pontos conquistados em 2015, para 6,45 em 2016. A Gestora Gilvânia Cavalcante, participou do Ato Solene, realizado no Palácio do Campo das Princesas, no qual as Escolas e Gerências Regionais de Educação que tiveram os melhores resultados, que contou com presenças do Governador de Pernambuco Paulo Câmara, do Secretário Estadual de Educação Frederico Amâncio e do Secretário Executivo de Educação Profissional Paulo Dutra.

A Gestora ressaltou a interação entre os profissionais de educação e a comunidade, pontuando o feito como fruto do trabalho em equipe. “Foi um excelente resultado, o alcançado pelo EREM Don Vieira. Gostaríamos de parabenizar o trabalho dos professores, que tanto contribuem para a melhoria da qualidade do ensino, a Coordenação, em especial a educadora de apoio Rosiane Lima de Oliveira que luta incansavelmente, ao meu lado, pelo sucesso na aprendizagem dos nossos alunos, aos assistentes administrativos, vigilantes, equipe da limpeza e da cozinha, que foram peças essenciais para esta conquista. E dedicamos a conquista aos estudantes”.

O IDEPE avalia o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de Pernambuco, ao acompanhar e diagnosticar a qualidade e o desempenho da educação pública no Estado. Os seus resultados são calculados com base no SAEPE – Sistema de Avaliação da Educação Básica de Pernambuco, que mede o grau de domínio dos estudantes nas habilidades e competências essenciais, e considera dois critérios, os mesmos usados no cálculo do Índice Nacional, o fluxo escolar e proficiência dos estudantes.

“Estamos muito felizes, com o resultado, pelo segundo ano consecutivo, que é fruto de um trabalho em equipe, feito com amor, dedicação. É gratificante, receber oficialmente o resultado do IDEPE e ver nossa Escola como primeira colocada da GRE Mata Norte, e agora sermos a terceira melhor Escola de Referência em Ensino Médio do Estado de Pernambuco, com nota 6,45. Agradeço a Deus por tudo, parabéns a todos, vamos comemorar a conquista”, finalizou Gilvânia Cavalcante, que é Mestra em Educação pela Universidade de Pernambuco.

PRINCIPAIS PROJETOS VIVENCIADOS NO EREM DON VIEIRA – Adolescentes em Ação; Jovens em Cristo; Música na Escola; Leitor nota 10; Me leva nas férias; O dom da leitura e a leitura do Don; Diversidade cultural na Escola; Jogos Interclasses; Amantes da Matemática; Informática na Educação.

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS: Simulados para o ENEM; Aulões para o SSA e ENEM; Feira de Conhecimentos; Feira de Profissões; Seminários; dentre outros.

CONQUISTAS- A GRE Mata Norte também foi reconhecida por ter sido a segunda gerência que mais cresceu no Estado e atingiu a média de 8,44%.

A Escola de Aplicação Professor Chaves alcançou a média de 5,88% e dividiu o segundo lugar com a Escola de Aplicação Professora Ivonita Alves Guerra – UPE – Garanhuns.