Escolas municipais de Carpina recebem projeto Horta nas Escolas

A iniciativa ensina através de aulas práticas e teóricas a conscientização ambiental e sustentável

As escolas da rede municipal de ensino de Carpina estão recebendo uma horta composta por plantas medicinais, condimentares, aromáticas e hortaliças. Para organizar esse plantio é aproveitada uma área interna, até então ociosa, e posta em prática a plantação. O Projeto Horta nas Escolas desenvolve uma programação voltada para educação sustentável, alimentação saudável e conservação do meio ambiente.

O trabalho desenvolvido desde o início de 2018 atende a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para incluir o tema transversal da educação alimentar e nutricional no currículo escolar. O resultado ressalta o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento educacional e social dos alunos. Os alimentos produzidos na horta são utilizados no preparo da merenda escolar, desenvolvendo uma alimentação ainda mais saudável.

O Projeto Horta na Escola é uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde. A técnica agrícola, Joana D’Arc Barbosa, vem desenvolvendo a iniciativa que é pioneira na cidade e explica que nas aulas os alunos colocam a mão na terra, manuseiam sementes e mudas. A partir da visita, ela ministra aulas teóricas e práticas sobre a agricultura familiar, sustentabilidade, reciclagem e plantio. “A horta para nós é um laboratório vivo para diferentes atividades didáticas. O projeto leva os alunos a conhecer a conscientização ambiental em casa e no ambiente escolar, levando o conceito de sustentabilidade até como meio de sobrevivência, e respeito ao meio ambiente”, explica.

A Escola Municipal Bela Vista foi a primeira a receber o projeto em Carpina. A diretora da instituição, Maria de Fátima Pereira, explica que os 400 alunos, que fazem parte da Educação Infantil, Séries Iniciais (1º ao 5º ano) e da Educação de Jovens e Adultos, participaram do projeto. Para atender a todos foi utilizada uma metodologia direcionada a cada faixa etária e proposta de ensino. “É gratificante ver o resultado desse trabalho. Não apenas os alunos, mas os pais e a comunidade escolar também interagiram e se envolveram de alguma forma. Além dessas atividades contribuírem para o despertamento da leitura e proporcionarem um ambiente mais agradável na escola”, explica. Para formar os leirões foram utilizados pneus e garrafas pets entregues pelos alunos e pais. No preparo da merenda já conseguem colher na própria horta alface, pimentão, couve e cebolinha, por exemplo.

“Além da conscientização ambiental, realizamos o trabalho de reciclagem, também despertando o olhar para a sustentabilidade. Recolhemos os pneus e garrafas pets e fazemos a higienização e pintura. Com o reaproveitamento desse material, ofertamos um novo destino sustentável realizando o plantio das sementes”, ressalta Joana D’Arc Barbosa.

As atividades acabaram envolvendo outras escolas da rede municipal de ensino, a exemplo da Escola Nova Santa Cruz, além da Unidade Básica de Saúde (UBS) São José, com a revitalização do espaço e o plantio da horta e a identificação de cada planta com o seu nome científico, popular e sua utilidade. O resultado tem sido uma forma de aprendizado saudável e criativa. Joana D’ Arc Barbosa ressalta ainda que a horta é 100% orgânica e que “estamos fazendo também um resgate do uso das plantas medicinais, comumente utilizadas pelos nossos pais, mas que dificilmente se usam mais. Outra proposta do projeto são as formações para as cozinheiras com dicas de reaproveitamento dos talos, cascas e folhas para o preparo de outros alimentos que poderão também ser inseridos no cardápio da merenda escolar”. A próxima etapa do Horta nas Escolas é o início do plantio na Creche Zite Pinto Lapa, que atende 189 crianças.