Espaço de leitura é inaugurado em Carpina

Foi inaugurado mais um espaço cultural e de estudos em Carpina, a Sala de Leitura Ailton Lemos, que funciona na sede do Jornal Voz do Planalto, à rua Josefa Bione,140, bairro do Cajá.

A Biblioteca contém livros dos mais variados assuntos, como biografias, conhecimentos gerais, artes e cultura e religião. Espera-se que os alunos da rede pública e privada, assim como os amantes da leitura, usufruam de maneira proveitosa da Sala de leitura, explorando, produzindo e fazendo circular conhecimento.

Ailton Lemos – Funcionário de carreira do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), Ailton Lemos foi colunista do Voz do Planalto durante quase sete anos. Era formado em Filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco, cursou História pela UPE, mas não concluiu o curso e era apresentador do programa De Conversa em Conversa, na rádio Princesa do Capibaribe.