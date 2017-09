Estudantes de Farmácia da Faintvisa, de Vitória, visitam Lafepe

O grupo que esteve no Laboratório Farmacêutico de Pernambuco (Lafepe) foi formado por 15 alunos do sétimo período do curso de Farmácia das Faculdades Integradas da Vitória de Santo Antão (Faintvisa). Eles vieram sob a coordenação do professor Danilo Fontes, que ministra a disciplina Tecnologia Farmacêutica. O objetivo da visita guiada foi proporcionar aos estudantes a oportunidade de acompanhar parte da rotina de uma indústria farmacêutica, com os fluxos e procedimentos vinculados a esse ambiente.

A fábrica de comprimidos foi o local selecionado para acompanhamento. Com as orientações da farmacêutica Débora Bezerra, os alunos compartilharam conhecimentos relacionados à recepção de matéria-prima, produção, embalagem, quarentena e controle de processos, tendo como referências as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A visita dos alunos da Faintvisa coincidiu com o início do processo de internalização da produção do antipsicótico Clozapina. Esse medicamento é comprado ao laboratório pernambucano pelo Ministério da Saúde e chega à população gratuitamente.

Após processos de cooperação e transferência de tecnologia com laboratório privado, o Lafepe adquiriu autonomia de produção, embalagem e comercialização da Clozapina, consolidando-se como o primeiro laboratório público, no Brasil, a concluir todas as etapas de uma Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP).