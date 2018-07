Ex-prefeito de Lagoa de Itaenga é condenado por desvio de mais de R$ 3 milhões dos cofres públicos

Além de Jackson, foram alvos da ação penal Lucivane Francisca da Silva e Klécia Maria da Silva, duas integrantes da comissão de licitação de Lagoa de Itaenga, à época; José Manoel da Silva, pai do ex-prefeito, e Paulo Antônio de Oliveira, ex-motorista do pai de Jackson. Paulo é apontado como “laranja” da empresa vencedora das licitações. Uma terceira integrante da comissão de licitação foi absolvida pela Justiça Federal.

Apesar da condenação, o ex-prefeito pode recorrer em liberdade. Os outros quatro réus no processo foram condenados a penas menores, que variam de 5 meses de detenção a 4 anos de reclusão, e tiveram as sentenças convertidas em penas restritivas de direitos.

Por meio de nota, o escritório de advocacia Rigueira, Amorim, Caribé, Caúla & Leitão, responsável pela defesa do ex-prefeito, do pai dele e do ex-motorista, informou que recorreu das sentenças em segunda instância, no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, e que “houve interpretação equivocada na sentença prolatada, pois os extratos bancários do município não foram analisados corretamente”.

O escritório informou, ainda, que “aguarda confiante o reconhecimento da legalidade acerca da aplicação das verbas destinadas ao município”. Sobre Manoel, os advogados afirmaram que ele “sempre foi um empresário conhecido e respeitado em Lagoa do Itaenga e jamais foi beneficiado durante a gestão do município”.

Acerca do ex-motorista de Manoel, apontado como “laranja” no esquema fraudulento, a defesa afirma que ele “montou empresa própria no interior do estado e, desde então, não mais possui qualquer relação comercial com seu ex-patrão, tendo realizado apenas um serviço pontual ao município de Lagoa do Itaenga em que cumpriu integralmente o contrato que possuía com o município”.