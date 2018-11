FALUB realiza Seminário Internacional de Educação

A Faculdade Luso Brasileira (FALUB), em Carpina, realiza, no período de 05 a 07 de Dezembro, o 1º Seminário Internacional de Educação com uma programação de sessões de comunicação oral, pôster, palestras, minicurso, mostras pedagógicas, além de atividades culturais, exposição de livros, para contemplar os participantes em diferentes temáticas.

O evento envolve diferentes áreas do conhecimento, sendo organizado em atividades que fomentam o debate sobre as temáticas envolvidas. Segundo a equipe organizadora “a programação foi delineada de modo a possibilitar uma ampla participação nas atividades propostas, além de convidar renomados profissionais de diferentes instituições do país que contemplam a temática do evento e a atualidade do campo educacional”. Destaque para a temática do evento que representa o expressivo interesse em discussões relevantes sobre novos dispositivos legais que incorporem questões crítico-reflexivas, fornecendo outros direcionamentos para ação docente.

As inscrições para o 1º Seminário Internacional de Educação da FALUB são gratuitas e estão disponíveis pelo site: https://sites.google.com/view/seminariointernacionalfalub

Confira a programação completa: