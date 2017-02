Fechamento de bancos no Interior de PE é pauta para audiência pública

O presidente do PSDB de Pernambuco, deputado estadual Antônio Moraes, solicitou audiência pública, no âmbito da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Assembleia Legislativa do Estado, para discutir com a direção do Banco do Brasil o fechamento de agências em pequenas cidades do interior após onda de ataques criminosos.

A solicitação do tucano foi feita na sessão plenária desta segunda-feira (6/2). Na avaliação do parlamentar, a instituição financeira estaria se amparando nas investidas dos assaltantes para encerrar permanentemente o atendimento nos municípios menores prejudicando assim a população.

“Existem microrregiões com apenas uma agência funcionando. O Banco do Brasil precisa explicar aos pernambucanos o que pretende, porque quem está pagando a conta é a população”, argumentou.

O tucano informou sobre o relato de idosos que chegam a se deslocar até 50 quilômetros para receber suas aposentadorias, e sobre a dificuldade de comerciantes no transporte de dinheiro para depósito em agências de municípios vizinhos.

Antônio Moraes sugeriu que também sejam convidados para a audiência representantes sindicais e da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe). “A Comissão precisa se debruçar sobre essa questão. Isso tem afetado os cidadãos e o comércio de diferentes regiões”, alertou.