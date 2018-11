Feira da Agricultura Familiar acontece nesta quarta-feira em Buenos Aires

Acontece, nesta quarta-feira, 14 de novembro, no município de Buenos Aires, região da Zona da Mata, a Feira da Agricultura Familiar. Cerca de cinquenta famílias que vivem na área rural do município vão participar do evento. A exposição e comercialização dos produtos orgânicos acontecem na praça em frente à igreja de Santo Antonio, a partir das 6h.

A atividade faz parte da programação do Festival Canavial 2018, que acontece na região, até o dia 2 de dezembro, e que este ano traz como tema: Salve a agricultura familiar.

Entre os produtos que serão comercializados no local, estão banana, laranja, macaxeira, batata doce, jerimum, inhame, maracujá, jaca, abacaxi, coentro, alface, coco, além de outros alimentos.

O artesanato local também estará em destaque no evento. Artesãos de Lagoa do Outeiro, ligadas a Associação das Mulheres de Buenos Aires, vão expor produtos em tecidos, madeira, entre outros, que representam a identidade cultural do município.

Formação – O festival, por meio de uma parceria com a prefeitura de Buenos Aires e o Sebrae, vai ofertar uma rodada de oficinas com a finalidade de capacitar os produtores da agricultura familiar local. O primeiro encontro acontece na quarta-feira (14), das 7h às 17h, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Buenos Aires. Até o fim de novembro serão realizadas mais quatro oficinas, com temáticas voltadas ao empreendedorismo, comercialização, lucratividade, e contrato para expansão do serviço. As oficinas são gratuitas e não é necessário inscrição.

Seminário – O Clube Municipal de Buenos Aires, sedia, no dia 17 de novembro, das 14h às 17h, um seminário voltado à agricultura familiar. A atividade de estímulo à reflexão, à produção e comercialização de produtos naturais, sem o uso de agrotóxico, é destinada aos moradores e produtores da cidade e região. Participam do encontro o Prefeito do município, Fabinho Queiroz; o presidente do Conselho do Desenvolvimento Rural Sustentável, José Benvindo; o representante do Instituto Agronômico de Pernambuco – IPA, Gecinaldo Silva; e a presidente do Centro das Mulheres Urbanas e Rurais de Lagoa do Carro e Carpina, Zita Barbosa. O evento é gratuito.