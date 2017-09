FLIPO promete movimentar Ipojuca

Em sua 5ª edição, a Festa Literária Internacional do Ipojuca (FLIPO) promete movimentar o balneário de Porto de Galinhas, em Ipojuca, Mata Sul do estado. O evento ocorre entre os dias 21 e 24 de setembro, e é realizado pela Câmara Brasileira de Desenvolvimento Cultural.

O curador Alexandre Santos adianta que uma série de atividades está sendo programada para os mais diversos públicos. Como já ocorreu em outras ocasiões, o Congresso Mundial de Engenheiros Escritores e o Encontro Pernambucano de Escritores acontecem dentro da programação da festa.

Este ano o tema será O popular e o erudito na formação cultural do Brasil,e traz para o debate importantes aspectos da formação cultural do povo brasileiro. “Ao discutir o popular e o erudito na formação cultural do Brasil, a FLIPO 2017 pretende jogar foco sobre as influências populares e eruditas no caldo cultural do qual brota o Brasil, possibilitando o surgimento de novas abordagens sobre o tema”, explica o curador.

O Porto da Palavra reúne a programação dos eventos associados. São palestras, mesas-redondas, colóquios e conferências sobre os mais diversos assuntos. Na grade, alguns temas que marcaram o ano de 2017, como os 90 anos do escritor e dramaturgo Hermilo Borba Filho (colóquio que será ministrado no sábado pelo professor e especialista Luís Augusto Reis), ou mesmo sobre o bicentenário da Revolução de 1817, em atividade coordenada por George Cabral.

A festa literária é um empreendimento cultural que toma por base a plataforma histórica, cultural e turística do município de Ipojuca, para mobilizar escritores, amantes da literatura e, também, de outras artes. Dessa forma, congrega eventos importantes, a exemplo do Encontro Pernambucano de Escritores, o ArtFLIPO e a FestFLIPO. Na chamada Alameda dos Livros, em tendas erguidas na Rua da Esperança e na Rua Beijupirá, funcionará a feira literária da FLIPO com a participação de editoras e livreiros e, pela primeira vez, de bibliotecas e livrarias instaladas em trailers. Nessa área, foi reservado um espaço para lançamento de livros, a Vitrine FLIPO. Além disso, haverá a Galeria Art-FLIPO que, com curadoria de Zed’Melo, apresentará exposição de quadros de artistas plásticos de renome.

O espaço Outros Olhares, novidade na edição do ano passado, segue firme. Nele, a FLIPO lança um instigante olhar sobre o universo místico/esotérico da cultura literária, criando um ambiente específico para apresentação e discussão de outras formas de compreender, sentir e mostrar o mundo. Entre as novidades, estão o Espaço Cordel, uma área específica para as declamações e cantorias dos poetas populares, e o FLIPOlij, ambiente destinado à Geração 21, com apresentações e lançamentos ao público juvenil.

Mulher em pauta – A mulher também será tema da Flipo. Haverá uma mesa redonda com os membros da Associação das Mulheres que Mudaram a História de Pernambuco, mediada pela presidente da entidade, Silene Floro e o jornalista Ramos Silva. Na mesa palestram o advogado Dr. Ney Araújo falando sobre Direitos da Mulher e o chefe de comunicação social da Polícia Federal, Geovani Santoro, com o tema Crimes Cibernéticos. Está em pauta, ainda, a palestra Mulheres na literatura de cordel, de Mariane Biggio.

Há ainda a programação infantil. O Espaço Mágico do Faz de Conta, instalado na Praça das Piscinas Naturais, funcionará em horário compatível com a comodidade das crianças (das 8h30 às 10h30 e das 15h30 às 17h30) e terá programação levada adiante por arte-educadores e professores especializados no estímulo à leitura e formação de público leitor. Dentro da programação infantil, acontecerá uma homenagem especial a Elita Ferreira, autora de muitos livros infantis, além de ter um trabalho exemplar na edição e publicação de obras do gênero, na editora Bagaço.

O homenageado da FLIPO será Raimundo Carrero, que falará sobre o que é escrever bem, no sábado, às 18h20. Mais informações no site www.flipo.com.br e pelo Facebook https://www.facebook.com/flipope/