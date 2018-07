Fórum de Glória do Goitá ganhará Sala dos Advogados nesta quarta (18)

Profissionais da advocacia que atuam em Glória do Goitá e região passarão a contar com uma Sala dos Advogados no Fórum Dr. Manoel Pessoa de Luna Filho a partir desta quarta-feira (18). O espaço, que leva o nome de Tabelião José da Costa Borba, será inaugurado pela OAB Pernambuco a partir das 10h.

No local, advogados e advogadas terão acesso a equipamentos como computador, impressora e escâner. O Fórum fica na Avenida Rui Barbosa, 896, bairro Cruz das Almas. A nova unidade da Ordem no estado faz parte da jurisdição da subseção da OAB em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata pernambucana.