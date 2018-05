Funase anuncia concurso com oito vagas de nível superior e salário de R$ 3,4 mil

A Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase) vai abrir um concurso público para o cargo de Analista em Gestão Socioeducativa. Serão oito vagas de nível superior, sendo quatro para psicólogos, duas para assistentes sociais e duas para pedagogos. O salário inicial será de R$ 3.424,63. As contratações buscarão suprir quadros funcionais no novo Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) Cabo II, com abertura prevista para até o fim do primeiro semestre. Ainda será formado um cadastro-reserva para as outras duas unidades que estão sendo construídas pelo Governo de Pernambuco, por meio da Funase, na Região Metropolitana do Recife (RMR): os Cases Jaboatão II e Recife.

A Funase publicou, na edição desta terça-feira (8) do Diário Oficial do Estado (DOE), o Aviso de Chamamento Público 03/2018, que tem como objetivo contratar a empresa que ficará responsável pelo certame. Do total de vagas, três serão para pessoas com deficiência (uma para pedagogo, uma para psicólogo e uma para assistente social). Os analistas terão entre suas atribuições a realização de atendimento individual a internos e a seus familiares, o planejamento de atividades pedagógicas, por meio da identificação de interesses e habilidades dos adolescentes, e a viabilização do regresso, inserção e permanência dos jovens na escolarização. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.

A presidente da Funase, Nadja Alencar, destaca que as contratações buscam assegurar a qualidade do atendimento nas unidades socioeducativas. “É essencial que tenhamos técnicos comprovadamente capazes, do ponto de vista da teoria, e que venham compor uma equipe multiprofissional que irá acompanhar os adolescentes e suas famílias. Os assistentes sociais, pedagogos e psicólogos irão somar forças com as equipes de gestores e agentes socioeducativos para garantir um atendimento socioeducativo de qualidade nas novas unidades”, ressalta.

A seleção dos candidatos será feita por meio de uma prova objetiva de conhecimentos com caráter eliminatório e classificatório. O certame será aplicado na RMR e terá a data divulgada em até 60 dias após a publicação do edital, que ainda depende da escolha da empresa responsável. O prazo para o envio de propostas por interessadas em organizar o concurso segue até 15 de maio.