Glória do Goitá comemora 142 anos de Emancipação Política

O município de Glória do Goitá, Capital Estadual do Mamulengo, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, comemora na próxima terça- feira (09), 142 anos de Emancipação Política.

O Governo Municipal – Unidos Somos Mais Fortes, preparou uma programação especial para comemorar a data. As festividades iniciaram desde o último domingo, dia 07, às 05h da madrugada com a alvorada festiva, repicar de sinos e queima de fogos. Às 06h da manhã, café da manhã para os atletas e às 07h, Maratona de Emancipação, saindo do Distrito de Apoti. À noite, às 19h, na Praça de Eventos Joaquim Nabuco, os shows ficaram por conta de Valdir Som, Eduarda Alves e A Favorita.

Nesta segunda-feira (08), às 19h, a festa continua com as Bandas: Bruno César, Mel com Terra, Bonde do Brasil e Capital do Sol.

Na terça- feira (09) a programação inicia às 14h30 com a Missa Solene de Ação de Graças na Igreja Matriz, às 15h30, Hasteamento das Bandeiras na Sede da Prefeitura Palácio Djalma Souto Maior Paes. Logo após corte do bolo e apresentação do Mamulengo Teatro Riso do Mestre Zé Lopes. A programação segue a noite, subindo ao palco Cenário Nordestino, Luan Estilizado, Wallas Arrais e Avine Vinny. Os shows começam às 19h, na Praça de Eventos.