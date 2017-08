Glória do Goitá festeja padroeira

O município de Glória do Goitá, na Mata Norte do Estado, a 66 km do Recife, dá início a partir desta sexta-feira (11), as festividades católicas em comemoração à Padroeira Nossa Senhora da Glória, com o tema: “Igreja comunidade do Ressuscitado”. Durante o novenário na Paróquia Nossa Senhora da Glória, serão realizados terços, novenas e missas. Além de duas Procissões que percorrerão as principais vias da cidade.

A abertura será na sexta-feira, às 18h, com a Procissão da Bandeira, saindo da casa da Juíza da Bandeira, Ângela Figueroa, Rua José Cezar de Albuquerque, próximo ao Hospital, até a Igreja Matriz. Logo após o Padre Sérgio Ramos, celebra a Santa Missa.

No dia 13, domingo, às 17h, acontece a Procissão do Vaqueiro, saindo do Park Serve Goma, até o Santuário Mãe Rainha, onde o Padre Severino Fernandes de Moura preside a Celebração Eucarística. No dia 15 de agosto é feriado municipal em Glória do Goitá, as repartições públicas e privadas fecham as portas.

Além do lado religioso da Festa da Padroeira, haverá também shows artríticos por parte da Prefeitura Municipal. Na sexta-feira (11), às 21h, a Banda Musical 3 de Agosto se apresenta na Praça de Eventos.

No sábado (12), Show Católico, sobe ao palco o Padre Frei Damião Silva. Nos outros dias também haverá shows com bandas regionais. Em breve a prefeitura irá divulgar as atrações que irão se apresentar na Festa da Padroeira do município.

Além das festividades em homenagem a Nossa Senhora da Glória, a Paróquia celebra paralelamente 181 anos de existência.

A Matriz de Glória do Goitá faz parte da Diocese de Nazaré comanda pelo Senhor Bispo diocesano Dom Frei Severino Batista de França – responsável por 42 Paróquias em 38 municípios do Estado.

Um Parque de Diversão foi montado ao lado da Praça de Eventos.

A programação religiosa segue até o dia 20 de agosto, ponto máximo da festa com a Tradicional da Procissão de Nossa Senhora da Glória, Missa Solene. Renovando assim a fé e devoção de um povo.