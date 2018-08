Glória do Goitá/ Polícia recupera R$ 300 mil em produtos de higiene e limpeza roubados

Policiais militares recuperaram R$ 300 mil de uma carga de produtos de limpeza e de higiene pessoal roubada na área rural de Glória do Goitá, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, na manhã da quarta-feira (8). O material havia sido roubado no último dia 2 de agosto em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, e foi encontrado espalhado em uma casa no Sítio Amoras. Ao todo, foram apreendidos 1830 caixas de produtos de limpeza e de higiene pessoal, quatro aparelhos celulares e um disco de tacógrafo – equipamento que monitora o uso de veículos.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, que divulgou a apreensão nesta quinta-feira (9), a carga pertence à transportadora JLS Transportes. O caminhão da empresa foi achado sem a carga roubada em um posto de combustíveis em Escada, na Zona da Mata Sul. No sítio em que a carga foi localizada, duas pessoas – identificados como Erandir da Silva e Emanuel Severino – informaram que seriam parentes do caseiro do sítio, Edson Severino Ramos, conhecido como “Preto”.

Este funcionário trabalhava para o dono da casa, identificado como Deo. Em depoimento, Erandir e Emanuel afirmaram que Preto teria recebido uma ligação de Deo para descarregar a carga no domingo (5) na casa. Nenhum dos dois foi localizado. As notas fiscais e outros documentos que comprovavam a origem e propriedade da carga foram queimadas em uma fogueira no sítio. No entanto, as cópias foram apresentadas pela empresa.

A ocorrência foi conduzida para a Delegacia de Glória do Goitá e em seguida para a Delegacia de Vitória de Santo Antão, também na Mata Norte, para onde foram levados todos os materiais apreendidos e os dois homens que informaram a propriedade do sítio para prestarem mais esclarecimentos.

*Folha de Pernambuco