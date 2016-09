HAM firma parceria para reduzir mortalidade materna

Referência estadual em partos de alto risco, o Hospital Agamenon Magalhães (HAM) vai reforçar as ações de controle e redução da mortalidade materna, por meio de um projeto desenvolvido em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein, de São Paulo, e o laboratório internacional Merck Sharp & Dohme (MSD).

O acordo de cooperação será firmado nesta sexta-feira (09/09), durante encontro na capital paulista, que contará com a presença da diretora do HAM, Cláudia Miranda; da secretária executiva de Atenção à Saúde da Secretaria Estadual de Saúde (SES), Cristina Mota; da diretora de Assistência Integral à Saúde da SES, Giselle Fonseca; além do presidente do Albert Einstein, Claudio Lottenberg, e representantes da MSD.

Implementado pelo hospital paulista, o trabalho terá início por meio de um diagnóstico da instituição pernambucana, com o intuito de identificar possibilidades de melhoria na assistência e fluxos de trabalhos que tenham impacto direto na redução de mortalidade materna. A partir desse diagnóstico, as ações serão desenvolvidas em quatro pilares principais: capacitação de profissionais, gestão, estabelecimento de fluxos e identificação de fatores adicionais de impacto.

“Esse é mais um projeto que vem se somar às ações já implementadas no HAM com o objetivo de qualificar o atendimento às gestantes na nossa unidade. É mais uma oportunidade de desenvolver um projeto com parcerias de excelência, como no caso do Parto Adequado e o de Qualificação da Assistência na UTI Neonatal, que vêm gerando bons resultados para o HAM”, comenta a diretora Cláudia Miranda. Por mês, o Hospital Agamenon Magalhães (HAM) realiza uma média de 360 partos.